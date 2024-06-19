В Пентагоне рассказали о работе авиационной коалиции для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов настроено на взаимодействие со странами т.н. "авиационной коалиции", чтобы обеспечить потребности Украины на этом направлении.

Об этом заявил прес-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 18 июня.

"Мы сосредоточены на работе с авиационной коалицией. Это нужно чтобы определить потребности ВСУ для защиты своего населения, а затем их выполнить", - сказал он.

Райдер не назвал точное количество украинских пилотов, которые проходят подготовку. По его словам, эту информацию может давать только украинская сторона с учетом всех факторов безопасности и планирования.

Впрочем, он подтвердил, что украинские летчики обучаются управлению F-16 на авиабазе в Аризоне и в Дании. И добавил, что тренировки возможно дополнительно развернуть в других местах Европы.