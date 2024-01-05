В Пентагоне рассказали, когда украинские летчики могут закончить обучение на F-16

Райдер отметил, что ежедневно группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение. – ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Я ожидаю, что где-то до конца года украинские пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", – отметил спикер Пентагона.

Ранее отмечалось, что украинцы на авиабазе в Аризоне изучают основы эксплуатации F-16 в аудиториях и на тренажерах, после чего должны перейти к полетам.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.