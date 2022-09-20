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В Пентагоне рассказали, когда Украина может получить истребители F-16 в случае одобрения

Фото: Украина может получить истребители F-16 через два-три года (flickr by Jonathan Chen)
Автор: Артур Родивилов

Украина получит истребители F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке ВСУ будет принято.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 "не прибыли бы в Украину в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения" об их отправке Киеву "в силу вопросов, связанных с подготовкой пилотов и логистикой".

Американский военачальник выразил мнение, что у Украины за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, "чтобы выжить и сражаться, не превращая происходящее "в третью мировую войну".

По его словам, Запад "начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе", строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что боевые действия в Украине, "вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы".

Генерал рассказал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности о складах российских сил в Украине. Одновременно он заверял, что США не занимаются выбором таких целей.

Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но есть нюанс.

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