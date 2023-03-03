В Пентагоне прокомментировали бои вокруг Бахмута: ситуация остается переменчивой
Вокруг Бахмута Донецкой области идут очень интенсивные бои, а оперативная обстановка в данном районе очень переменчива и стремительно изменяющаяся.
Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Мы продолжаем наблюдать интенсивные бои вблизи Бахмута. российские войска и боевики ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать район, а украинские силы удерживают линию обороны", – заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США.
Он также подчеркнул, что ситуация в районе Бахмута остается очень изменчивой, и США внимательно следят за ней.
По его словам, Вашингтон поддерживает тесные контакты с украинской стороной для обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением.
Ранее мы писали, что украинские пограничники остановили вражескую пехоту, которая пыталась штурмовать Бахмут. Защитникам удалось отбросить "вагнеровцев".
Также ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что РФ начала информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, которые обороняют Бахмут.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало, какая ситуация сложилась в Бахмуте и есть ли угроза его захвата.
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