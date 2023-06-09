В Пентагоне назвали дату проведения следующего заседания в формате "Рамштайн"

Представитель американского военного ведомства уточнил в разговоре с журналистами, что местом проведения очередной встречи в формате "Рамштайн" станет столица Бельгии Брюссель.

Отметим, что предыдущее заседание состоялось 25 мая. Оно было посвящено усилению защиты Украины, в частности, поставкам снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.

Ожидается, что на 13-м "Рамштайше" одной из основных тем станет вопрос создания коалиции боевых самолетов "Небесного щита Украины".

Добавим, как недавно заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на предстоящем таком заседании будет восстановлен статус военной поддержки для того, чтобы Украина "ничего не потеряла в борьбе с оккупантами".

Заседания в формате "Рамштайн"

На заседаниях Контактной группы по обороне Украины министры обороны разных стран мира обсуждают предоставление помощи нашему государству для борьбы с российской полномасштабной военной агрессией.

На встречах в формате "Рамштайн" решаются вопросы предоставления Украины вооружения по неотложным потребностям. В частности, ранее там принимались решения о формировании "танковой коалиции".

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали о том, что партнеры могут обсудить передачу Украине истребителей F-16.

Прошло уже 12 встреч в формате "Рамштайн", подробности последнего из них можно прочитать в материале РБК-Украина.