У Пентагоні заявили, що Ізраїль не запитував військової допомоги США

Він підкреслив, що у США та Ізраїлю "міцні двосторонні військові відносини" і вони не зазнали будь-яких змін.

"Якщо ви запитуєте мене, запитували вони будь-яку додаткову конкретну підтримку для проведення цих операцій, то відповідь-ні", - зазначив Кірбі.

Він додав, що США бачать жертви з обох сторін і число цих жертв продовжує зростати.