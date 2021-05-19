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У Пентагоні заявили, що Ізраїль не запитував військової допомоги США

Автор: Даша Харченко

Ізраїль не запитував у США додаткової військової допомоги для проведення операцій проти палестинських угруповань. Водночас США підтримують право Ізраїлю захищати себе і своїх громадян.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

Він підкреслив, що у США та Ізраїлю "міцні двосторонні військові відносини" і вони не зазнали будь-яких змін.

"Якщо ви запитуєте мене, запитували вони будь-яку додаткову конкретну підтримку для проведення цих операцій, то відповідь-ні", - зазначив Кірбі.

Він додав, що США бачать жертви з обох сторін і число цих жертв продовжує зростати.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

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Новини України Сектор ГазаСполучені Штати АмерикиІзраїльПалестина