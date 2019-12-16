У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз

У Пентагоні зазначили, що прагнуть зберегти відносини з Туреччиною

В Пентагоні прокоментували слова президента Туреччини Реджепа Ердогана про можливе закриття для США баз Інджирлік і Куреджик. Про це РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наголошується, що США використовують турецькі військові бази тільки з дозволу Анкари.

"Ми розглядаємо статус наших сил в Туреччині як символ нашої багаторічної прихильності співпраці та захисту нашого союзника по НАТО і стратегічного партнера", - заявив представник Пентагону.

Як зазначили Міноборони США, Туреччина "вносить свій внесок у місії НАТО в Афганістані, Косово, Іраку і важлива" для цілей Стратегії національної оборони США.

У Пентагоні зазначили, що прагнуть зберегти відносини з Туреччиною і закликали Анкару проводити "більш конструктивну політику щодо С-400 і інших сфер розбіжностей".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька влада закриє для США доступ до військових баз Інджирлік і Куреджик в разі необхідності. За його словами, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною. "Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджирлік, і Куреджик", - заявив турецький лідер.

США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку в Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це відбудеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині.