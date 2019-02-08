У Пентагоні визначили можливі терміни повного виведення військ США з Сирії

Операція виведення американських військ завершиться до кінця квітня

Войска Соединенных Штатов должны полностью покинуть Сирию за три месяца. Как сообщает РБК-Украина, о таких рассчетах Министерства обороны США рассказали источники газеты The Wall Street Journal.

Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.

На данный момент значительного прогресса в этом вопросе не достигнуто. Это может привести к еще одному варианту - замедлению выводавойск США.

Стоит добавить, что в Пентагоне информации о точных сроках выхода американских военных с территории Сирии не комментируют.

Напомним, 5 февраля стало известно, что США перебросили на подконтрольные террористам территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами.

Ранее верхняя палата Конгресса США приняла поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана.