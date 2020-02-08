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У Пентагоні пояснили встановлення ядерних ракет на підводних човнах

Новини » В світі     08.02.2020 - 04:51
У Пентагоні пояснили встановлення ядерних ракет на підводних човнах
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

За словами Еспера, малопотужні ядерні заряди розширюють можливості президента США

США хочуть запобігти конфліктам з різними країнами, тому розгортають ядерну зброю малої потужності на підводних човнах. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

За його словами, ядерні заряди розширюють можливості президента США, надаючи йому варіанти для стримування можливих воєн.

"Ми завжди хочемо, щоб були варіанти дій, вони дозволяють нам стримувати конфлікти. В кінцевому рахунку ми хочемо стримувати конфлікт, але якщо буде необхідно, то хочемо бути готовими воювати і виграти. Так що в результаті наше завдання - дати президентові більше можливостей для стримування будь-якої країни від конфлікту", - заявив Еспер.

Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

У рамках нової ядерної стратегії США від 2018 року Міноборони США було запропоновано модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах у зв'язку з висновком про те, що такі потенційні супротивники, як Росія, вважають, що застосування ядерної зброї малої потужності (тактичного) може дати їм перевагу над США і їх союзниками й партнерами.

Відзначимо, в березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.

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