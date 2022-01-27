Глава Пентагона обговорить з компаніями прискорення розробки гіперзвукової зброї
Міністр оборони США має намір провести зустріч з главами ряду компаній. 3 лютого Ллойд Остін хоче обговорити шляхи прискорення розробки гіперзвукових озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами джерел видання, "Пентагон хоче прискорити роботу в рамках програми створення гіперзвукових озброєнь, щоб не відстати від Росії і Китаю".
"3 лютого Остін планує зустрітися з виконавчими директорами приблизно десятка оборонних компаній, щоб намітити шляхи розв'язання проблеми", - йдеться в повідомленні.
У зустрічі візьмуть участь перший заступник Остіна Кетлін Хікс, а також заступник глави Пентагону Хайді Шу, що відповідає за питання, що стосуються науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
За відомостями видання, Остін вважає, що на розробку зазначених видів озброєнь виділено недостатньо коштів. Як наголошується в публікації, в Пентагоні вважають, що РФ і Китаю обганяють США на даному напрямку.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Росія провела ряд випробувань гіперзвукової ракети "Циркон" в Баренцевому морі.
Водночас Financial Times виступила з твердженням про те, що китайські військові провели два випробування гіперзвукової зброї - 27 липня та 13 серпня 2021 року. Незабаром після цього МЗС КНР повідомило, що ця інформація не відповідає дійсності.