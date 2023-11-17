Пентагон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине и Израилю

"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль, и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", - заявила заместитель спикера Пентагона.

По ее словам, для национальной безопасности США важно, чтобы Конгресс как можно скорее принял запрос президента Джо Байдена о дополнительным финансировании.

Сингх также отметила, что дополнительное финансирование станет инвестицией в военно-промышленную сферу США.

По ее словам, Пентагон сейчас располагает небольшими средствами, для поддержки Украины понадобится гораздо больше, именно поэтому администрация США запросила Конгресс.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", - добавила она.

Помощь США Украине

Конгресс США 1 октября принял законопроект о временном бюджете, который не включал нового финансирования помощи Украине. Инициативу о помощи нашей стране решили рассматривать отдельно.

После этого действующий глава Белого дома Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, среди которых 60 млрд долларов направить Украине. В частности пакет предусматривал и помощь Израилю.

Инициатива президента США столкнулась с сопротивлением в Палате представителей, где новый представитель Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно.