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Пентагон отреагировал на сообщение прессы о вероятном предоставлении Украине ATACMS

Вторник 12 сентября 2023 06:17
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Пентагон отреагировал на сообщение прессы о вероятном предоставлении Украине ATACMS Фото: представитель Пентагона Пэт Райдер (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировали появившиеся в прессе сообщения относительно возможного одобрения администрацией президента США передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. В ведомстве отметили, что новых данных в этом вопросе пока официально представить не могут.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Представитель Минобороны Штатов не подтвердил, но также и не опровергнул подобные утверждения некоторых западных журналистов.

По его словам, с точки зрения Пентагона у них "нет ничего нового для объявления".

"Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и нашими союзниками и партнерами по поводу их потребностей в безопасности. Поэтому когда, и если появится что-то новое - мы, конечно, это сделаем", - высказался он относительно объявления.

При этом Райдер подчеркнул, что на сегодня в контексте сообщения относительно ATACMS он "не может ничего нового предоставить".

Сообщения прессы о возможной передаче Штатами ATACMS

Напомним, что Украина уже с прошлого года призывает США предоставить дальнобойные ракетны ATACMS, которые способны бить по целям на расстоянии до 300 километров. При этом Вашингтон пока воздерживаются от отправки в нашу страну такого вооружения.

При этом 8 сентября ABC News писало, что два американских чиновника заявили, что администрация Байдена, вероятно, все же передаст Украине тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS. Они могут быть включены в новый пакет помощи, а поставка может состояться через месяцы.

После этого с похожим утверждением появилась публикация Financial Times. Один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена заявил журналистам, что решение может быть принято в ближайшее время.

Кроме того, 11 сентября агентство Reuters писало со ссылкой на нескольких американских чиновников, что администрация президента США близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большей дальности, начиненных кассетными боеприпасами.

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Пентагон ракети ATACMS
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