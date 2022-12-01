Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

Две такие системы уже прибыли в Украину.

"В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США заключила контракт на сумму 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Что известно о NASAMS

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолёты, самолёты и другие воздушные цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

В Пентагоне сообщили, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. The New York Times писало, что украинские военные проходили обучение в Германии по использованию NASAMS.

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