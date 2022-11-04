Пентагон проведет секретную встречу для увеличения производства оружия

Заместитель министра обороны Кэт Хикс проведет секретную встречу с ведущими оборонными подрядчиками США для обсуждения стратегии национальной обороны, обеспечения безопасности цепочек поставок и укрепления военно-промышленной базы, в том числе проблем с рабочей силой, сообщил агентству Reuters пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

Как отмечается в публикации, среди должностных лиц Пентагона растет беспокойство по поводу того, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов на оружие из европейских стран, таких как Германия и Польша, на фоне растущих опасений по поводу амбиций президента России Владимира Путина в регионе.

Предыдущие встречи между официальными лицами Пентагона и ведущими производителями оружия, включая Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp и General Dynamics Corp, были посвящены Украине и разработке гиперзвукового оружия.

Несмотря на глобальный интерес к оружию, крупные американские производители продолжают ссылаться на ограниченный рынок труда и сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса, чтобы снизить ожидания относительно того, как быстро они смогут выполнить эти е заказы.

"Мы услышали озабоченность промышленности по поводу проблем с цепочками поставок и проблем с рабочей силой - и мы разделяем их", - сказал Reuters главный закупщик оружия Пентагона Билл Лаплант.

Проблемы цепочки поставок, связанные с пандемией, по-прежнему наносят ущерб оборонным подрядчикам, потому что компоненты и материалы не доставляются вовремя, что задерживает производство и, в конечном итоге, оплату.

Пентагон планирует в ближайшие годы выделить 500 млн долларов на программы обучения и удержания персонала, а также более 2 млрд долларов на инвестиции в цепочку поставок в рамках усилий по решению проблем.

Вторжение России в Украину побудило такие страны, как Соединенные Штаты и Германия, поднять свои оборонные расходы до рекордного уровня.

Решение проблем

Тем временем оборонная промышленность самостоятельно предпринимает шаги, чтобы увеличить запасы и рабочую силу.

В частности, финансовый директор Raytheon Нил Митчилл заявил, что самой главной проблемой являются трудовые резервы по по всей цепочке поставок.

Глава Raytheon Грег Хейс сообщил инвесторам на прошлой неделе, что компания направила команды для работы с 400 проблемными поставщиками.

Финансовый директор Northrop Grumman Corp Дэйв Кеффер сообщил Reuters, что компания "добавила много ресурсов и сосредоточилась на найме".

В прошлом месяце глава Lockheed Джим Тайклет сообщил инвесторам, что компания проводит "перекрестное обучение" сотрудников, чтобы они могли переключаться между линейками продуктов по мере роста спроса и изменений в ближайшие годы.