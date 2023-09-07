Пентагон проведет аудит военной помощи Украине

"Целью данного аудита является определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме управления Пентагона от 5 сентября.

Управление генеральных аудиторов служб дает Министерствам и службам пять дней на то, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.

"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита, разработанными Управлением правительственной отчетности", - говорится в сообщении.

Аудит проводится в то время, когда на Капитолийском холме разгорается политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.

По состоянию на 29 августа, по словам представителя Министерства обороны США подполковника Гаррона Гарна (Garron Garn), на Украине оставалось примерно 5,75 млрд долларов. Эта цифра была уменьшена на 175 млн долларов, когда администрация Джо Байдена объявила о новом пакете вооружений, предназначенном для Украины.

Военная помощь Украине

США регулярно выделяют пакеты помощи Украине. Так, 14 августа Штаты выделили новую поддержку в 200 млн долларов. В нее вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и многое другое.

Wall Street Journal сообщило, что администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине.

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