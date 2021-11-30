Пентагон закликав Росію і Білорусь не посилювати напругу і уникати дестабілізації на кордонах

США закликали Росію і Білорусь не посилювати напругу і уникати дестабілізації. Це сталося на тлі заяв про плани проведення нових спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними в без того напруженій ситуації", - прокоментував речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заяву Мінська про нові військові маневри з РФ.

З 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нічого не знає ні про плани Росії напасти на Україну, ні про нарощування військ на українському кордоні.