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Пентагон привів ще тисячі військових у підвищену готовність до перекидання в Європу, - WSJ

Автор: Валерія Поліщук

Пентагон наказав привести в підвищену готовність ще кілька тисяч американських військовослужбовців. Зокрема, для перекидання в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Пентагон очікує інших переміщень сил всередині Європи і наказав привести в готовність до розгортання ще кілька тисяч військовослужбовців, крім 8500 військовослужбовців, які отримали аналогічний наказ минулого тижня", - заявили неназвані чиновники в Білому домі.

За словами офіційних осіб, президент США Джо Байден дав вказівку Пентагону направити понад 3 тисяч американських військовослужбовців для посилення оборони європейських союзників в рамках першого великого переміщення американських сил у зв'язку із загрозою вторгнення РФ в Україну.

Цього тижня Байден направить близько 2 тисяч військовослужбовців з Форт-Брегга, штат Північна Кароліна, до Польщі та Німеччини. Також передислокують близько 1 тисячі військовослужбовців, що входять до складу базованого в Німеччині піхотного ескадрону Stryker, в Румунію, на східний фланг Організації Північноатлантичного договору, розташований найближче до Росії.

Раніше повідомлялося, що Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі.

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ПентагонВторгнення Росії до України