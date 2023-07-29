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Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе оккупированного Крыма, - NYT

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Суббота 29 июля 2023 20:58
Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе оккупированного Крыма, - NYT Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американский бизнесмен Илон Маск отказал Вооруженным силам Украины в просьбе включить Starlink в районе Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что Starlink часто является единственным способом получить доступ к Интернету в зонах военных действий, удаленных районах и местах, пострадавших от стихийных бедствий.

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, Маск неоднократно ограничивал доступ к Starlink во время военных действий.

"В какой-то момент он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink в районе Крыма, что повлияло на стратегию ведения боевых действий", - говорится в материале.

Starlink в Украине

В октябре 2022 года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink.

По подсчетам SpaceX, расходы бы составили свыше 120 млн долларов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

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Starlink Илон Маск Война России против Украины
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