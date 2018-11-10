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Пентагон припинив підтримку авіаударів саудитів по Ємену

Новини » Політика    10.11.2018 - 13:08
Фото: Пентагон (з відкритих джерел)
Фото: Пентагон (з відкритих джерел)

Тепер саудівські літаки не зможуть дозапралятися американським пальним при авіаударах

Сполучені Штати Америки (США) відмовляються надалі проводити дозаправку в повітрі літаків саудівської коаліції, яка веде бойові дії в Синаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як заявляють у виданні, відповідне рішення Пентагону пов'язане з кризою у відносинах між Ер-Ріядом та США, яка виникла через справу про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Проте у офіційній заяві про справу Хашкаджі не згадують.

За даними Саудівського агентства друку, в Саудівській Аравії заявили, що відмова від американських дозаправок пов'язана з зростанням можливостей самого королівства.

"Королівство і країни коаліції збільшили свої можливості щодо самостійної дозаправки в повітрі над Єменом. В ході консультацій із США коаліція вирішила закінчити підтримку США для операцій в Йемені", - йдеться в заяві саудитів.

Військовий експерт з інституту Брукінгса Брюс Рідель вважає, що припинення дозаправки літаків коаліції стало "першою конкретною мірою, націленою на те, щоб приборкати військові дії Саудівської Аравії".

"Після припинення дозаправок в повітрі саудівцям буде складніше проводити авіаудари на єменській території", - зазначає Рідель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія припиняє видачу нових ліцензій на експорт зброї до Саудівської Аравії після недавніх подій в королівстві Перської затоки і ситуації в Ємені. 

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