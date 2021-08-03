Пентагон навчив штучний інтелект передбачати події в майбутньому

Пентагон навчив штучний інтелект GIDE відстежувати зміни даних в режимі реального часу. США планують використовувати технологію під час проведення військових та урядових операцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як працює система GIDE

Наприклад, якщо супутники зафіксують відплиття підводного човна на території ворожої країни, штучному інтелекту знадобиться лише декілька секунд, аби проаналізувати ситуацію, коли військові годинами переглядатимуть й аналізуватимуть дані.

Зрештою, замість того, аби витрачати час на реагування й покладання на застарілі дані, США можуть використовувати GIDE для попереджувальних кроків, під час, наприклад, військових операцій.

Звісно, технологія штучного інтелекту GIDE не є інноваційною, втім до сьогодні її ніхто не використовував у військових цілях. Америка планує розпочати практичне використання системи вже найближчим часом. Найімовірніше те, що наступні масштабні випробування відбудуться вже весною 2022 року під час глобальних військових навчань.