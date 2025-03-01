Пентагон приказал направить до 3 тысяч военных и десятки ББМ на границу с Мексикой, - WP

По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, глава Пентагона одобрил соответствующие приказы в пятницу. В частности, речь идет об отправке солдат в основном из 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии в Форт-Карсоне, штат Колорадо. К ним также присоединятся солдаты, которые специализируются на инженерии, разведке и связях с общественностью.

Пентагон объявил о развертывании, о котором первым сообщило издание WP, в заявлении в субботу днем.

"Хегсет приказал развернуть бригадную боевую группу Stryker и вертолетное подразделение для "усиления и расширения текущих операций по обеспечению безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов", - пишет The Washington Post.

Как сообщается, войска прибудут в ближайшие недели. При этом в заявлении не разглашается численность войск, которые будут развернуты.