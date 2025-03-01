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Пентагон приказал направить до 3 тысяч военных и десятки ББМ на границу с Мексикой, - WP

Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны США Пит Хегсет приказал направить дополнительные до 2,5 до 3 тысяч военнослужащих действующей армии на границу с Мексикой. В том числе, речь идет о солдатах моторизованной бригады, которая оснащена 20-тонными бронированными боевыми машинами Stryker.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, глава Пентагона одобрил соответствующие приказы в пятницу. В частности, речь идет об отправке солдат в основном из 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии в Форт-Карсоне, штат Колорадо. К ним также присоединятся солдаты, которые специализируются на инженерии, разведке и связях с общественностью.

Пентагон объявил о развертывании, о котором первым сообщило издание WP, в заявлении в субботу днем.

"Хегсет приказал развернуть бригадную боевую группу Stryker и вертолетное подразделение для "усиления и расширения текущих операций по обеспечению безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов", - пишет The Washington Post.

Как сообщается, войска прибудут в ближайшие недели. При этом в заявлении не разглашается численность войск, которые будут развернуты.

Напомним, ранее WP писало о том, что во время первого разговора министра обороны США Пита Хегсета с высшими военными чиновниками Мексики, 31 января, глава Пентагона пригрозил военной операцией. В частности, из-за сговора между мексиканским правительством и наркокартелями.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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