Пентагон шукає можливості прискорити виробництво озброєння для України, - Reuters

Пентагон шукає нові можливості для промисловості США, щоб прискорити виробництво і наростити потужності для перевіреної, ефективної зброї, яка вимагає мінімальної підготовки. Повідомляється, що ця зброя має бути експортована в Україну в найкоротші терміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони США розмістило запит для виробників озброєння. Оборонному відомству цікава інформація про темпи виробництва зброї, а також про комерційні можливості, пов'язані з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, засобами зв'язку та ін.
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