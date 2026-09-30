Пентагон ждут большие перемены: Хегсет сокращает 20% должностей генералов и адмиралов

Сокращение должностей

Министр обороны США Пит Хегсет планирует объявить о сокращении на 20% количества штатных должностей генералов и адмиралов.

Ожидается, что в среду Хегсет выступит перед сотнями младших офицеров и рядовых военнослужащих в Квантико (штат Вирджиния). Во время мероприятия он должен представить свои приоритеты в отношении вооруженных сил.

По данным источников, новое сокращение будет вдвое масштабнее минимального показателя в 10%, который министр планировал ранее.

При этом речь не обязательно будет идти об увольнениях. Некоторым военнослужащим могут изменить звания, а часть должностей намерены полностью ликвидировать.

Что меняется в Пентагоне

Накануне Пентагон также опубликовал меморандум, согласно которому Министерство обороны больше не будет назначать гражданских специалистов на штатные преподавательские должности в военных академиях США. В документе это решение объясняется необходимостью переориентировать академии на "ведение боевых действий".

После назначения Хегсет начал перестройку работы ведомства, включая кадровые решения в отношении высокопоставленных офицеров разных видов войск.

Что говорил Хегсет

Нынешнее выступление в Квантико пройдет спустя год после предыдущего визита министра. Тогда Хегсет подверг критике "толстых генералов" и инициативы в сфере разнообразия.

Он также защищал решения об увольнении высокопоставленных военных, в том числе самого старшего генерала США, который был афроамериканцем, и самой высокопоставленной женщины-адмирала ВМС. По словам Хегсета, уволенные офицеры представляли "испорченную культуру".