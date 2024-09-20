На пенсию "с отсрочкой": как увеличить выплаты при позднем уходе на пенсию

Законодательство о пенсионном страховании содержит нормы, стимулирующие людей выходить на пенсию позже. Лица, достигшие пенсионного возраста, могут получить пенсию с отсрочкой, позволяющей им продолжать работать.

Согласно этим нормам, пенсия для тех, кто решил отсрочить выход, повышается:

сроком до 60 месяцев – пенсия растет на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, который идет после достижения пенсионного возраста

сроком более 60 месяцев – надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа

Следует отметить, что повышение пенсии за неполный месяц стажа не производится. К примеру, если лицо отсрочит выход на пенсию на один год (12 месяцев), его пенсия вырастет на 6% (0,5% х 12). Если отсрочка будет продолжаться два года, прибавка составит 12% (0,5% х 24). Если украинец решит отсрочить пенсию на шесть лет (72 месяца), основной размер пенсии увеличится на 54% (72 х 0,75%).

Пенсия по возрасту "с отсрочкой" назначается по обращению пенсионера и, как правило, начинает действовать с первого числа месяца, в котором было подано заявление.