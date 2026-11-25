Размер пенсии зависит не только от стажа, но и подтвержденной зарплаты. В этом случае могут помочь старые справки о заработке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.

По закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании при расчете пенсии учитывают заработок за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. Данные берут из реестра застрахованных лиц. Это основное правило.

Когда справка о зарплате обязательна

Справку о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 можно подать по желанию. К примеру, если в то время была высокая зарплата или человек работал по совместительству, то при наличии справок этот период тоже учтут.

Обязательно справку подают только тогда, когда после 1 июля 2000 года человек получил менее пяти лет страхового стажа.

Где взять справку о зарплате

Справку выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек. Ее составляют на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной зарплате.

Также справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения или организации или архивное учреждение.

Важно: если зарплата до июля 2000 года невысока по сравнению с зарплатой после этой даты, ее учтут, но на расчет пенсии она не повлияет.