Пенсионный фонд Украины назвал минимальный страховой взнос в 2025 году

Сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. В таком случае в страховой стаж был зачислен один полный месяц для будущей пенсии.

Как отметили в ПФУ, минимальный страховой взнос - сумма, которая определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

То есть, чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1 760 гривен (22% х 8 000 гривен, где 8 000 гривен - размер минимальной заработной платы).

Как отметили в ПФУ, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через вебпортал ПФУ, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.

ЕСВ для ФОПов

Напомним, в 2025 году для ФЛП возвращается обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 года сделали добровольной. Уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не будет добровольной даже при отсутствии фактического дохода.

ФОПы должны будут платить 1760 гривен ежемесячно. Невыполнение обязанности по уплате ЕСВ будет караться штрафом в размере 20% от суммы недоплаты и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Также при неуплате единого социального взноса не будет начисляться страховой стаж, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.