Пенсионный фонд разъяснил, кто и на какую помощь может рассчитывать в случае смерти пенсионера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Каков размер пособия на погребение

Размер пособия на погребение зависит от закона, согласно которому была назначена пенсия. Если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13420 грн), (кроме лиц, захоронение которых произведено за счет государственного бюджета).

Если пенсионеру были назначены выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, размер пособия - две пенсии, получаемые пенсионером на момент смерти.

Куда обращаться за помощью?

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Она выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на банковский счет лица, осуществлявшего погребение.

Если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Сбербанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

Какие документы необходимо подать на получение помощи?

Человеку, который обращается за помощью, нужно в оригинале подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты собственного банковского счета.

Однако если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или иной документ, легализованный в соответствии с законодательством.

Какой срок обращения для получения помощи

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

Предусмотрено ли оказание пособия на погребение в случае смерти человека не пенсионного возраста?

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV (с изменениями) пособие предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании:

супруги (супруга);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков - при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискателей профессиональной (профессионально) -технического), профессионального высшего и высшего образования из числа лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, - до 23 лет;

отца, матери;

деда, бабы по прямой линии родства.

Помощь оказывается застрахованному лицу, члену его семьи или другим юридическим или физическим лицам, совершившим погребение.

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