Пенсии и тарифы в августе: каких изменений ждать украинцам

Недавнее повышение тарифов на свет существенно отразилось на ежемесячных расходах украинцев. Однако в августе цены на услуги ЖКХ останутся стабильными, а отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты.
РБК-Украина рассказывает, что будет с тарифами, как изменятся условия для назначения субсидий и кому положена денежная помощь в следующем месяце.
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Свет
Стоимость электроэнергии для населения с начала лета значительно выросла. С 1 июня установлен тариф на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Такая же цена будет и в течение августа. Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя за электричество вдвое меньше ночных часов. С 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн/кВт-ч.
Газоснабжение
Тарифы на газ для бытовых потребителей остаются на уровне 7,96 грн/куб.м. Такую цену на "голубое топливо" установил "Нефтегаз Украины", клиентами которого является большая часть населения. Компания продлила действие тарифа "Фиксированный" до апреля 2025 года, руководствуясь правительственным мораторием на повышение цен.
У других поставщиков цены будут колебаться от 7,7 до 9,9 грн за кубометр газа.
Холодная вода
Неоднократные попытки НКРЭКУ повысить тариф на холодное водоснабжение и водоотвод пока остаются безрезультатными. Водоканалы настаивают на изменении цен, в частности, из-за повышения стоимости электричества, реагентов и т.д.
Однако в большинстве крупных городов и областных центрах потребители продолжают платить по "довоенным" тарифам. В маленьких городах и поселках решение принимаются местными властями, поэтому цены могут расти.
Какие тарифы запрещено повышать
На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Кабмин ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов. Во время действия военного положения и еще полгода после его отмены в Украине запрещено повышать цены на теплоснабжение, горячую воду и газ.
Экономить на оплате коммуналки поможет субсидия на услуги ЖКХ. Для ее назначения домохозяйство должно соответствовать ряду критериев, в частности, если сумма оплаты за коммуналку превышает 15% совокупного дохода всех членов семьи, проживающих вместе.
В большинстве случаев субсидия назначается на отопительный и неотапливаемый сезон. Однако подающим заявление после 1 июля субсидию или льготу назначат с месяца обращения.
То есть, за помощью на оплату услуг ЖКХ можно обращаться в августе, но рассчитают ее также с августа.
Следует помнить, что в субсидии могут отказать в случае:
Подать документы на субсидию можно лично, обратившись в органы Пенсионного фонда (ПФУ), ЦНАПы, органы местной власти, или онлайн (на портале электронных услуг или в приложении ПФУ, на портале "Дия").
Все этапы массового повышения и индексаций пенсий, запланированные на 2024 год, уже прошли. Теперь пенсионеры могут обращаться за перерасчетом в индивидуальном порядке.
Например, если человек после достижения пенсионного возраста продолжал работать, а теперь уволился, ему нужно обратиться в ПФУ для начисления надбавок с учетом дополнительного страхового стажа и пр.
Также повышение пенсии в августе 2024 может произойти в случае достижения лицом определенного возраста. В следующем месяце надбавки в размере 300 грн получат пенсионеры, которым исполнилось 70 лет; 456 грн – в возрасте от 75 лет; 570 грн – в возрасте от 80 лет.
Ко Дню Независимости 24 августа 2024 отдельные категории граждан могут рассчитывать на денежную помощь от 450 до 3100 грн.
Категории получателей и суммы выплат следующие:
Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым к моменту заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 грн;
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;
Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участники войны и жертв преследований, признанные при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 650 грн;
Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.
Без дополнительного обращения вместе с пенсией в августе денежную надбавку ко Дню Независимости получат пенсионеры, имеющие право на такую выплату.
Ветеранам войны, которые проходят службу или работают, средства выплатят воинские части/организации на основании поданных заявок, в частности через вэб-портал электронных услуг ПФУ.
Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление произвольной формы.
Документы на выплату можно подать до 1 августа, а при отсутствии такой возможности – до 1 октября 2024 года.
При подготовке использовались публикации порталов ПФУ, Минсоцполитики и Правительственного портала.
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