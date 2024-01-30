Пенсии без идентификации в Украине будут платить только до 31 марта

Согласно решению правительства, у таких пенсионеров будет время, чтобы пройти физическую идентификацию, и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Сначала для пенсионеров установили временной промежуток с 1 июля по конец 2023 года, но 27 декабря правительство продлило срок идентификации еще на три месяца. Таким образом, до 31 марта следует подтвердить документами легитимность получения выплат.

Если идентификацию не пройти, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока пенсионер не подтвердит свою личность. И сразу после идентификации вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Разъяснение по вопросу идентификации

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не обращали внимание на действие этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.

Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие, пояснили в Минсоцполитики.