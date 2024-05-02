Пенсия с отсрочкой: сколько доплатят за каждый год работы после 60 лет

Как отметили в ПФУ, каждый человек имеет право на выбор получения пенсии по возрасту. Он может решить самостоятельно, когда это делать, учитывая свои пожелания и обстоятельства.

Те, кто уже имеет право на пенсию, но хотят продолжать работать и получать пенсию позже, могут получить пенсию с учетом их страхового стажа на момент обращения за пенсией.

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию - 12% (0,5 х 24).

А вот отсрочка на шесть лет (это - 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Пенсия увеличивается только за полный месяц работы, а за неполный месяц не учитывается.

Чтобы получить пенсию позже, нужно уведомить об этом Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста. Если это не сделано, а информация о стаже уже есть в Реестре, пенсию назначат автоматически. Если же бумажная трудовая книжка не оцифрована и человек продолжает работать без заявления о пенсии, то считается, что он хочет выйти на пенсию позже.