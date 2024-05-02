Пенсия с отсрочкой: сколько доплатят за каждый год работы после 60 лет

В законодательстве о пенсионном обеспечении Украины есть стимулы для того, чтобы люди выходили на пенсию позже. За каждый год работы после срока выхода пенсия увеличивается на 6%, то есть примерно на 350 гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, каждый человек имеет право на выбор получения пенсии по возрасту. Он может решить самостоятельно, когда это делать, учитывая свои пожелания и обстоятельства.
Те, кто уже имеет право на пенсию, но хотят продолжать работать и получать пенсию позже, могут получить пенсию с учетом их страхового стажа на момент обращения за пенсией.
При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:
То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию - 12% (0,5 х 24).
А вот отсрочка на шесть лет (это - 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).
Пенсия увеличивается только за полный месяц работы, а за неполный месяц не учитывается.
Чтобы получить пенсию позже, нужно уведомить об этом Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста. Если это не сделано, а информация о стаже уже есть в Реестре, пенсию назначат автоматически. Если же бумажная трудовая книжка не оцифрована и человек продолжает работать без заявления о пенсии, то считается, что он хочет выйти на пенсию позже.
Напомним, средний размер пенсии в Украине с начала 2024 года вырос на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен на 1 апреля.
Среди 10,2 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек. У работающих пенсионеров средний размер пенсии составил 6 094 гривен.