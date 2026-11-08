Пенсия может вырасти более чем наполовину: кому дадут максимальную надбавку

От чего зависит надбавка

В Пенсионном фонде пояснили, что речь идет о доплатах за дополнительный стаж и высоком коэффициенте заработка. Их формируют на протяжении всей трудовой жизни.

Больше всего влияет стаж, длиннее минимально нужный. За каждый год работы по достижении пенсионного возраста государство насчитывает дополнительный процент. Если человек работал и полностью платил единый социальный взнос (ЕСВ), прибавка может быть максимальной.

Второй важный фактор - официальная зарплата выше средней по стране. Чем больше коэффициент заработка, тем выше пенсия. Само сочетание длинного стажа и больших вкладов дает повышение более чем на 50%.

Что может уменьшить пенсию

В ПФУ отмечают: все периоды работы должны правильно отображаться в реестре. Ошибки в документах, пропущенные месяцы уплаты ЕСВ или разногласия в персональных данных могут уменьшить пенсию, даже если реальный стаж гораздо больше.

Специалисты советуют проверить данные о стаже в электронном кабинете. При необходимости можно подать заявление на уточнение. Это поможет не потерять годы работы и получить все надбавки, предусмотренные законом.

Требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года ужесточат уже через несколько месяцев. Сейчас для выхода на пенсию вовремя достаточно 33 лет стажа, а со следующего года потребуется 34 года.

В Украине сейчас 10 млн пенсионеров. Средний размер пенсии - 7287 грн.

Как сообщало РБК-Украина, адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко объяснил, что пенсию обычно назначают со дня обращения.

Исключение действует для пришедших в ПФУ не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста: им пенсию назначают со дня, когда возникло право на нее.