Пенсия до 60 лет: кто имеет право и при каких условиях

Право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в пресс-службе, для ухода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж. Так, для получения пенсии после достижения в 2023 году 60 лет необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, после достижения 63 лет - не менее 20 лет, 65 - не менее 15.

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет.

Пенсии по возрасту на льготных условиях

Назначаются лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, в других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства.

Одним из основных условий для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях является:

наличие определенной продолжительности страхового стажа, в том числе в особо вредных, особо тяжелых условиях труда и других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, на подземных работах или в отдельных отраслях производства.

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, занятые полным рабочим днем:

на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и металлургии, по списку работ и профессий, утвержденных Кабинетом министров Украины, независимо от возраста, если они были заняты на указанных работах не менее 25 лет, а работники ведущих профессий - при условии, что они были заняты на таких работах не менее 20 лет.

При наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин и страхового стажа от 24 до 25 лет у мужчин и от 19 лет до 20 лет у женщин, за каждый полный год таких работ, пенсионный возраст ( 60 лет) уменьшается на один год.

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

- по Списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, после достижения возраста 50 лет и при наличии страхового стажа:

- для мужчин - от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

- для женщин - от 19 лет до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения; в 2023 году право на пенсию имеют женщины в возрасте 49 лет, родившиеся в период с 01.10.1973 по 31.03.1974, и в возрасте 49 лет 6 месяцев, родившиеся в период с 01.04.1974 по 30.09.1974.

Если работник не отработал столько времени в особо вредных и тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:

- мужчинам - на 1 год за каждый год такой работы;

- женщинам - на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда - по Списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:

- для мужчин - от 29 лет до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

- для женщин - от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Если работник не отработал столько времени во вредных и тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:

- мужчинам - на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;

в отдельных отраслях производства :

мужчины трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства не менее 20 лет, после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа от 29 лет до 30 лет;

женщины трактористы-машинисты, машинисты строительных, путевых и погрузочно-разгрузочных машин - после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа от 24 лет до 25 лет, из них не менее 15 лет на такой работе;

женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства по достижении 55 лет при стаже указанной работы не менее 20 лет при выполнении установленных норм обслуживания;

работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах: - по списку производств и профессий, утвержденному Кабинетом министров Украины, - по достижении 55 лет и при наличии стажа указанной работы не менее 20 лет;



водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятые в технологическом процессе

тяжелых и вредных производств после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:

- для мужчин - от 29 лет до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

- для женщин - от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения. В 2023 году право на пенсию имеют женщины в возрасте 54 лет, родившиеся в период с 01.10.1968 по 31.03.1969, и 54 лет 6 месяцев родившиеся в период с 01.04.1969 по 30.09.1969.

женщины, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых и более детей до 14-летнего возраста - независимо от возраста и трудового стажа.

Досрочные пенсии по возрасту

Таким правом пользуются граждане, имеющие особый статус:

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они: - воспитали детей до шестилетнего возраста; - достигли возраста 50 лет; - имеют не менее 15 лет страхового стажа.



По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

увольнении за 1,5 года до достижения пенсионного возраста: в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы; в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья. Право на такую пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет мужчины и 30 лет женщины).

имеют определенные заболевания: больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики - после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин; лица с инвалидностью по зрению I группы - слепые и лица с инвалидностью с детства I группы - после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.



Пенсии с уменьшением пенсионного возраста

Категории лиц, имеющих право на пенсию с уменьшением пенсионного возраста, определены статьей 55 закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Пенсии с уменьшением пенсионного возраста, установленного статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предоставляются лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, при наличии соответствующего страхового стажа, уменьшенного на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию уменьшается:

на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы возраст выхода на пенсию уменьшается: от 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживал/работал человек и продолжительности проживания/работы;



При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Пенсии до достижения 60 лет назначаются на срок бессрочно, их размер исчисляется согласно статьям 27, 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.