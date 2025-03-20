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Пенсионеры получат надбавку: какие суммы выплачивают в 70, 75 и 80 лет

Украина, Четверг 20 марта 2025 18:30
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Пенсионеры получат надбавку: какие суммы выплачивают в 70, 75 и 80 лет Фото: пожилые пенсионеры получат 300-570 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для пенсионеров в Украине предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. Это касается людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Размеры ежемесячных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет составляют:

  • 300 гривен, - которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста.
  • 456 гривен, - которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста,
  • 570 гривен, - которым исполнилось 80 лет и более,

В случае достижения пенсионером 70-, 75- и 80-летнего возраста компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере устанавливается на замену назначенной ранее, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.

Таким образом, если в возрасте 70 лет уже была установлена доплата в сумме 300 гривен, то при достижении 75-летнего возраста сумма ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионера возрастет на 156 гривен до 456 гривен.

Так же, при достижении 80 лет сумма выплаты возрастает до 570 гривен.

В то же время общий размер пенсии вместе с компенсационной выплатой не может превышать 10 340,35 гривен, а для лиц, чей размер пенсии превышает указанную сумму, эта выплата не устанавливается.

Напомним, инфляция в Украине в феврале 2025 года достигла 13,4%. Это привело к падению реальных доходов пенсионеров. В марте пенсионерам индексировали выплаты, в результате чего размер пенсии вырастет на 9,5%.

Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел перерасчет пенсий. Проиндексированную пенсию можно проверить в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

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