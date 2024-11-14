Пенсионеры-чернобыльцы получат 2361 гривну в месяц: при каком условии

Документом установлено, что доплата неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в этой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) изменили место жительства за пределы зон отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное местожительство к указанным зон после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Выплата доплаты за проживание в зоне отселения прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства вне зон отселения, что подтверждается сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров.

Для установления выплат Пенсионному фонду Украины поручено обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства получателей доплаты за проживание в зоне отселения со сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров для продления или прекращения соответствующих выплат.

Пенсионеры-чернобыльцы

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн. пенсионеров.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ровенской – 94 тысячи.

Кроме того, в Черкасской области 39 тысяч, Волынской области 36 тысяч, Винницкой области и Киеве по 29 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.