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Пенсионерам продлят выплаты без идентификации: кого это касается

Фото: пенсионерам из Донбасса продолжат выплаты после 1 января 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики предлагает продлить на три месяца с 1 января 2024 срок прохождения физической идентификации пенсионеров, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом акта предлагается:

  • не прекращать с 1 января по 1 апреля 2024 года выплаты получателям пенсий, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:

  • авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);
  • идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;
  • идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;
  • удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Разъяснение Минсоцполитики

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не обращали внимание на действие этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.

Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие, пояснили в Минсоцполитики.

 

Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал по проекту порядка установленияличности получателя пенсии , других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Сеанс будет продолжаться ориентировочно 20 минут.

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