Пенсионерам продлят выплаты без идентификации: кого это касается

Министерство социальной политики предлагает продлить на три месяца с 1 января 2024 срок прохождения физической идентификации пенсионеров, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине в феврале 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Проектом акта предлагается:
Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:
Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.
Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не обращали внимание на действие этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.
Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие, пояснили в Минсоцполитики.
Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал по проекту порядка установленияличности получателя пенсии , других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Сеанс будет продолжаться ориентировочно 20 минут.