Пенсіонерам почали доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію

Як наголошується в повідомленні, в перший день компенсацію отримають ті, у кого датою виплати 4 число. Інші пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають додаткові гроші в визначену їм дату виплати.

У прес-службі нагадали, що з 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Після встановлення компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10340,35 гривень.

Крім того, для пенсіонерів цього віку, які мають страховий стаж не менше 25 років чоловіка та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж Пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень.