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У Пенсільванії сталася стрілянина, загинули двоє людей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 січня, в Пенсільванії (США) біля стриптиз клубу сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини та ще троє отримали поранення.

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Про це повідомляє місцеве видання Pittsburgh Post-Gazette.

Як повідомляє поліція округу Аллегейни, екстрені служби отримали повідомлення про стрілянину біля клубу Club Erotica в 2:34 (9:34 за Києвом). Прибулі на місце медики констатували смерть двох людей, ще трьох доставили до лікарні.

Відзначається, що причини та подробиці стрілянини поки невідомі. Правоохоронці почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Чикаго 9 січня 32-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті є загиблі та поранені, а сам нападник помер від поранень, отриманих при затриманні.

Крім того, в кінці листопада минулого року невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі Mayfair в штаті Вісконсін. В результаті декілька людей отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. В результаті 2 людини загинули та 14 отримали поранення.

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