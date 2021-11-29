Пенсії в Україні підвищать з грудня: хто і скільки отримає

Зокрема, вона розповіла, що з 1 грудня в Україні планується підвищення пенсій. Це стосуватиметься пенсіонерів, вік яких досягає 60 років, і які мають повний стаж. Для них мінімальна пенсійна виплата підвищиться на 200 гривень.

"Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас ростуть всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму", - заявила вона.

Лазебна додала, що також були підвищені пенсії на 400 гривень, для тих, у кого вік більше 75, але не більше 80 років. У 2022 році плануються кілька етапів підвищення пенсій, зокрема, індексація. Пенсіонери, які мають вік 70 і більше років - отримуватимуть не менше 3 тисяч гривень.

Накопичувальна пенсійна система

Міністр також розповіла про накопичувальну пенсійну систему. Вона вважає, що в Україні є шанс, що запрацює трирівнева пенсійна система. Відповідний законопроект вже обговорюється в парламенті. На її думку, якщо до кінця року його підтримають, то "це буде фундамент, на якому ми будемо будувати нову накопичувальну пенсійну систему".

У кожної застрахованої людини буде свій накопичувальний рахунок. При цьому роботодавець буде платити 1% туди і 1% бонусом буде запропонований державою. Людина сама буде вибирати приватний фонд.

Крім того, Марина Лазебна пообіцяла, що в 2022 році не буде проблем з отриманням субсидії.