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Пенсії, посібники та охорона здоров'я: Марченко виключив скорочення соціальних видатків

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Київ, Субота 16 квітня 2022 11:02
Пенсії, посібники та охорона здоров'я: Марченко виключив скорочення соціальних видатків Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Незважаючи на війну Росії проти України, в країні не скорочуватимуть соціальні витрати. Виплати пенсій та допомоги є пріоритетними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на телемарафоні.

"Я не передбачаю будь-яких затримок та скорочень соціальних витрат. Зазвичай потрібно посилювати адресність цих витрат, верифікацію, щоб це було справедливо - ті, хто має підтримку з боку держави, щоб її отримували, а не зловживали цим", - зазначив він.

За його словами, витрати соціального блоку є пріоритетними як і військові. Він додав, що на 100% будуть забезпечені витрати, що стосуються пенсійного забезпечення, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я.

"Ці витрати пріоритетні і мають бути забезпечені повною мірою", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що ринковий курс долара в Україні є стабільним.

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