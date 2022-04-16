Ринковий курс долара стабільний, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ринковий курс долара в Україні більш-менш стабільний. Разом з тим офіційний курс долара зафіксований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Зараз курс долара більш-менш стабільний. Я говорю не про офіційний курс, який зафіксований, а сформований на ринку. Це свідчить про те, що громадяни довіряють прийнятим рішенням, довіряють національній валюті і банківській системі", - заявив міністр.
При цьому він додав, що Національний банк України здійснює жорсткі заходи контролю над обігом валюти і не допускає зловживань.
Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривні за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.
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