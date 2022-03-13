Пенсії за березень повністю профінансовані наперед, - ПФУ

Це гроші для виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та "Укрпошту" з встановленими датами виплати по 25 число включно.

"12 березня 2022 року Пенсійний фонд України профінансував уповноважені банки на 8,5 млрд грн для виплати пенсій березня. Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонері", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Міністерстві соціальної політики України розповіли, як отримувати грошову допомогу та пенсії під час воєнного стану. За вибором людини пенсії або грошову допомогу виплачують "Укрпошта" або уповноважені банки.