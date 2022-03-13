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Пенсії за березень повністю профінансовані наперед, - ПФУ

Автор: Олександр Білоус

На пенсійні виплати у березні вже спрямовано 47,1 млрд грн. Це становить100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Це гроші для виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та "Укрпошту" з встановленими датами виплати по 25 число включно.

"12 березня 2022 року Пенсійний фонд України профінансував уповноважені банки на 8,5 млрд грн для виплати пенсій березня. Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонері", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Міністерстві соціальної політики України розповіли, як отримувати грошову допомогу та пенсії під час воєнного стану. За вибором людини пенсії або грошову допомогу виплачують "Укрпошта" або уповноважені банки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Пенсії