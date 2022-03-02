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Пенсії за березень будуть. Як отримати тим, хто був змушений переїхати

Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 1 березня, Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд гривень, що забезпечить початок виплати пенсій за березень. Також у відомстві розповіли, як отримати пенсію тим, хто був змушений залишити постійне місце проживання на час військових дій в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ в Facebook.

В фонді нагадали, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від прописки.

В ПФУ наголосили, що ті, хто був вимушений переїхати на час військових дій в інший регіон, повинні звернутися з відповідною заявою до ПФУ за фактичним перебуванням.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, або ж за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті) до органів ПФУ", - йдеться в заяві.

При цьому виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків. Тобто у разі необхідності виплатний період може бути продовжено після 25 числа.

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Пенсионный фонд Украины