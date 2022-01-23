Пенсії не буде. Ощадбанк пояснив, хто може залишитися без виплат після 31 березня

"Сьогодні кінцева дата - 31 березня 2022. Ще раз закликаю людей звернутися до відділень Ощадбанку", - сказала вона.

Вона нагадала, що протягом останніх двох років з початку карантину Ощадбанк продовжував термін дії банківських карт.

"Ці дії були винятковим рішенням, щоб дати можливість жителям ОРДЛО встигнути до нас звернеться. Тобто вже було два роки, щоб отримати ці картки. Останнє рішення прийняли через рішення влади про продовження адаптивного карантину", - додала вона.

За її словами, тільки за грудень приблизно 8 тисяч жителів окупованих територій звернулися до відділень Банку в Донецькій області, незважаючи на лише один відкритий КПВВ. "У середньому 700-800 осіб щодня звертаються до нас", - повідомила вона, зазначивши, що понад 100 тисяч карток продовжують чекати своїх власників.