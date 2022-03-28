Пенсії авансом за квітень вже отримали майже 2 млн українців з прифронтових областей

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування та виплату пенсій за квітень 2022 року. Впродовж 25-27 березня на загальну суму 8 778,3 млн грн профінансовано пенсії 1 941,0 тис. одержувачам, з яких 1 388,0 тис. осіб отримують пенсії через банки, 553,0 тис. осіб - через АТ "Укрпошта":
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Зокрема, виплачені пенсії:
Банками зараховано пенсії на рахунки 97,45% пенсіонерів (1352,7 тис. осіб).
За даними ПФУ, га пенсійні виплати за березень 2022 року спрямовано 47,7 млрд грн.
Станом на 27 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. За повідомленням АТ "Укрпошта" в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 83,74% профінансованої суми 10,6 млрд грн.
За зверненнями осіб станом на 27 березня 2022 року надано 349,0 тис. пенсійних послуг, у тому числі 26-27 березня 2022 року - 3,3 тисячі.
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