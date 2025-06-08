"Ад для мужчин, рай для женщин": Что скрывает Кирилловская церковь в Киеве

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Наследие ХІІ века. Что скрывает одна из древнейших церквей Киева?

Сцены рая и ада. Чем уникальны средневековые фрески Кирилловской церкви?

Не просто граффити. Какие послания оставляли древние верующие на стенах святыни?

Какие шедевры создали Ижакевич и Врубель в церкви?

Тайны Богородицы. Почему образ Марии завораживает посетителей?

Возведенная в середине XII века, Кирилловская церковь пережила монгольское нашествие, века упадка, советское безбожие, но сохранила в себе дух древней Руси. Ее стены помнят еще летописных князей, а уникальные фрески уже 9 веков завораживают верующих до глубины души.

РБК-Украина расспросило заведующего сектором "Музей Кирилловская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Андрея Петренко и старшую научную сотрудницу Марину Пронину об уникальности древнерусской святыни.

Кто основал Кирилловскую церковь

– Кирилловскую церковь датируют ХІІ веком. Что известно о ее основании?

М.П.: Церковь была основана на фоне междоусобных войн, которые шли в стране. Основателем храма и ктитором (меценатом, – ред.) стал черниговский князь Всеволод Ольгович, который занял киевский престол в 1140 году. Он посвятил церковь своему небесному покровителю святому Кириллу архиепископу Александрийскому.

Храм построили в исторической местности на Дорогожичах. Именно здесь когда-то проходили основные бои за Киев. Летопись говорит, что дорогожицкая земля была "кровью полита и костьми усеяна". Вскоре после основания вокруг церкви сформировался ансамбль Кирилловского монастыря.

Согласно летописным источникам, это была княжеская усыпальница. Здесь похоронили жену основателя храма княгиню Марию Мстиславовну – внучку Владимира Мономаха, ее старшего сына князя Святослава – героя древнерусской поэмы "Слово о полку Игореве", а также его сына Всеволода Рыжего и его жену княжну Марию Казимировну. Ни одно захоронение не дошло до наших дней.

Первоначальный вид Кирилловской церкви (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Святыня входит в предварительный список ЮНЕСКО. Чем уникален этот храм?

М.П.: Это одна из старейших церквей. Здесь сохранилось 800 кв. м фрески ХІІ века. Система росписи центральной части этой церкви и Софиевского собора абсолютно идентичны. Только в верхних зонах в соборе – мозаика, а здесь – фреска.

Ктиторы Кирилловской церкви не могли себе позволить мозаику, потому что она была очень дорогая. Храм, скорее всего, расписывали местные мастера – после росписи Софии в XI в. в Киеве сформировалась своя иконописная школа на основе византийской.

Только с 1605 года при финансовой поддержке князя Константина Острожского началось восстановление. Первоначальную предбанниковую перегородку заменили на 5-ярусный деревянный резной иконостас. Храм внешне приобретает барочный стиль, но интерьер остался практически неизменным.

Старшая научная сотрудница Марина Пронина (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Откуда в церкви "средневековый вандализм"

– Кирилловская церковь почти ровесница Софии Киевской. Здесь тоже сохранились граффити?

А.П.: У нас 863 граффити, которые датируются XII-ХVIII веком. Некоторые из них написаны на латыни, остальные – на старославянском. Почти все расшифрованы, за исключением нескольких плохо сохранившихся.

Граффити в храме – это послание к Богу. Сейчас бы сказали, что это средневековый вандализм, но когда-то люди считали, что молитва является временным явлением. Закончилась молитва – закончилась просьба. А если нацарапать что-то на стене храма, то это будет доходить до ушей Бога постоянно. Поэтому каждый человек считал необходимым сделать такую надпись. В некоторых граффити просили даже о наказании недобросовестных плательщиков. Если человек был не письменный, то на стене делал крестик, или ставил какую-то эмблему. У нас есть даже детские граффити – изображение лошадки.

Уникальные надписи, которые сделали священнослужители или князья сохранились в южной апсиде. Можем это утверждать, потому что в эту часть храма допускались только они. Один из самых известных – граффити священника XII в., которого перевели в Кирилловскую церковь из Софиевского собора – Мартина Семьюновича.

Граффити XII-ХVIII веков (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уникальные фрески в стиле да Винчи и не только

– Какие фрески у вас считаются самыми ценными?

А.П.: В южной апсиде есть 13 фресок ХІІ века, композиции которых не имеют аналогов в мире. Они выполнены в технике, которую через несколько веков повторит Леонардо да Винчи в своей знаменитой "Тайной вечере". Это техника фреско-секо, когда рисунок наносят на сухую штукатурку. Композиции подписаны славянской графикой. Это указывает, что их выполнили местные мастера, этим кирилловские фрески и отличаются от софийских, где росписи делали византийские или балканские художники.

Эти композиции детализировано рассказывают о двух святых – Кирилле и Афанасии Александрийских. Первый жил в IV в., второй – в V в. Они никогда не пересекались, но их всегда изображают вместе, как парных святых. Кирилл и Афанасий на этой фреске рядом с византийским императором. Исследователей именно заинтересовала одежда правителя, потому что она не соответствует византийским традициям – она такая, как носили русские князья в XII веке.

Фрески в южной апсиде (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Можно предположить, что мастера не знали, как выглядел император, но дальше на фреске видим еще одну композицию с императором и там одежда правителя соответствует канонам одежды византийского императора. Почему рядом изобразили двух императоров в разных нарядах, для исследователей это до сих пор тайна. Некоторые ученые считают, что император в древнерусской одежде – это Всеволод Ольгович, но по описанию историка Татищева он должен быть другим.

Еще одна тайна в этой апсиде – тайный ход в стене, который ведет на окошко на высоту 5,5 метра. Когда-то там был деревянный балкон – темплон, рассчитанный всего на одного человека. Есть много версий для чего он был сделан, одна из них – балкон построили по заказу князя Всеволода Ольговича, чтобы он поднимался на него и общался со своим небесным покровителем Кириллом Александрийским.

Заведующий сектором "Музей Кирилловская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Андрей Петренко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

М.П.: Знаковыми являются также композиции в притворе, которые все посвящены тематике страшного суда. Со старославянского это переводится, как "последний", "окончательный суд Божий". Композиция в Кирилловской церкви наиболее древняя и наиболее детально изображает сцены Суда в древнерусском искусстве XII века, что сохранилось в виде фресок. Но в храме изображение дошло до наших дней фрагментарно. Большинство этих росписей реставрация XIX века.

Слева сцена иллюстрирует притчу о богаче и Лазаре в аду, описанную в Евангелии от Луки, а справа – сцены из адских мук.

Завершает цикл страшного суда фреска "Ангел сворачивает небо". Она иллюстрирует последнюю книгу Библии, которая называется откровение от Иоанна Богослова, или по-гречески "апокалипсис". В этом тексте говорится, что в конце времен ангелы протрубят в трубы и небо свернется, как свиток. И мы видим, как ангел усилиями сворачивает тяжелый небесный свиток. Эту фреску считают одной из лучших образцов ХІІ века. Она сохранила даже оригинальную надпись, это огромная редкость.

Сцены ада и фреска "Ангел сворачивает небо" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Мужчины в этом храме идут только в ад"

– В церквях крайне редко можно увидеть изображения черта и ада.

М.П.: Эти композиции здесь написаны на память всем, кто выходит после богослужения. Но кроме ада, у нас есть и сцены рая. Первичные фрески почти не сохранились. Композиции заимствованы из храма во Владимире. Их воспроизвел украинский художник Иван Ижакевич. Сверху изображен райский сад, Богородица в сопровождении Архангелов Михаила и Гавриила, а слева херувим, который охраняет ворота в рай.

Внизу – группа праведников во главе с апостолом Петром шагают в рай. И интересно, что праведники здесь только женщины, причем мужчины в этом храме идут только в ад.

– А почему так?

М.П.: Мужчины должны слушаться Бога, жена – мужа, и когда наступит страшный суд, то мужчина отвечает и за себя, и за жену, и за всех, кто за ним. А жена, хоть бы за себя ответила.

Кстати, это не единственная сохранившаяся фреска Ижакевича. Еще есть его Богородица Оранта. Он создал ее в 18-летнем возрасте, как только закончил рисовальную школу Мурашко. Ему трудно было решиться написать Богородицу, для этого образа он якобы вдохновился обложкой из коробки конфет, где была изображена красивая девушка. Но он придерживался иконописных канонов.

Сцены рая, автор Иван Ижакевич (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Оранта авторства Ивана Ижакевича (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Иконы для церкви писал Врубель

– Кирилловская церковь славится еще и росписями Николая Врубеля.

М.П.: Врубель был среди студентов, которых искусствовед профессор Андриан Прахов пригласил на реставрацию церкви в 1885 году. Он отправил Врубеля в Италию (Венецию), где тот начал работать над Богородицей и младенцем.

Прототипом для написания святой стала жена Андриана Прахова – Эмилия Львовна, в которую Врубель был тогда горячо влюблен. Фигуру святой он списал с итальянки-натурщицы, а сама икона была написана по иконографическим канонам Свенской (печерской) Божьей матери. Поэтому перед нами не Эмилия Прахова, а пресвятая Дева Мария.

Врубель во время написания икон столкнулся с невероятными техническими трудностями. Их надо было писать на цинковой поверхности – металлических пластинах, но масляные краски от этого усаживались. Тогда ему посоветовали опустить пластины в слабый раствор с соляной кислотой, от чего на поверхности должна была образоваться зернистость, за которую будет держаться краска. Но этот совет Врубель применил только к трем иконам – Спасителя, и двух престольных святых Кирилла и Афанасия Александрийских, а в иконе Богородицы смог обойти эти трудности благодаря своему мастерству.

Вообще исследователи видят в творчестве Врубеля влияние Джованни Беллини – основателя венецианской школы живописи, которым тогда увлекался художник.

Иконы, которые написал Николай Врубель (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие образы больше всего поражают посетителей церкви?

М.П: Чаще всего люди рыдают перед Богородицей, потому что ее взгляд не может нас оставить равнодушными. Врубель изобразил ее в момент после встречи с Симеоном Богоприимцем, который ей рассказал о пророчестве: ее сына распнут на кресте. И тот ужас и неизбежность событий воспроизводятся во взгляде Богородицы.

Как-то одна прихожанка сказала, что не будет молиться к Эмильке Праховой, вероятно она ее знала лично. Женщина даже написала письмо в митрополию. Тогда митрополит киевский освятил икону и этот вопрос уже был закрыт навсегда. Чем пользуется художник при написании произведений – это его личное дело. Главное, что он пишет по канонам.

Богородица с Иисусом (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Легенды Кирилловской церкви

– Какие еще тайны скрывает Кирилловская церковь?

А.П.: Во время реставрационных работ в XIX в. в алтарной части обнаружили трещину, в которой были фрагменты мужских костей и кусок монашеской одежды. Исследователи считают, что это мощи кого-то из местных святых – была традиция вкладывать их в стены храма. Есть предание, что здесь в пещерах жил монах Кирилл, возможно его кости были замурованы в церкви. Во время реставрации их изъяли и где они сейчас уже неизвестно.

М.П: Под полом церкви хранится 21 захоронение. Известно упокоение семьи Тупталов, из которых происходил митрополит Димитрий Ростовский. Это богослов и проповедник, которого причислили к лику святых. Он был сыном киевского сотника Саввы Туптала, который также был меценатом многих храмов, в том числе и Кирилловской церкви, где и похоронен вместе со своей женой – Марией, двумя дочерьми и внуком – Афанасием.

В 16 лет Димитрий пришел в Кирилловский монастырь, принял здесь монашеский постриг и в последующие годы писал "Жития святых" – корпус произведений, которым пользуется Православная Церковь и сегодня.

Под полом этого храма есть и другие захоронения. Но доступа к ним нет, подземелье забетонировано. Так же как и монастырские пещеры, которые простираются отсюда где-то по 5 км в стороны. Они самые древние в Киеве.

– Именно в этих пещерах по преданию жил Змей Горыныч?

М.П.: Да. Ходили легенды, что каждый год Змей требовал от киевлян парня или девушку. Однажды пришла очередь дочери князя и киевляне пошли просить помощи к Кириллу Кожемяке, который жил неподалеку на Подоле. Кожемяка был очень силен, поэтому одолел Горыныча. Тот погиб, а перед этим громко застонал. Поэтому и одна из древнейших рек Киевщины получила название Стугна...

Средневековая лестница на хоры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Тайный ход в стене (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Прошлое и современность Кирилловской церкви

– Как церковь смогла выжить во время большевистской чистки святынь в 30-х годах?

А.П.: В 1929 году здесь прекратили богослужения, церковь превратили в музей. Колокольню ХVIII в., которую возвел Григорович-Барский большевики разрушили в 1936 году. Ее вроде бы хотели разобрать на кирпичи, но кладка была такая прочная, что пришлось заложить динамит. Колокольня не была признана памятником, поэтому ее уничтожили, а храм спасли от сноса фрески XII века.

Во время немецкой оккупации богослужения возобновили, в советское время служб здесь не было. Снова Кирилловская церковь стала действующим храмом в 1991 году.

– Чем живет святыня сейчас?

А.П.: Наш музей с 1965 года является частью "Национального заповедника "Софии Киевской", здесь постоянно проводятся мероприятия по ее охране и сохранению: укрепляются фундаменты, ведутся наблюдения за температурой и влажностью в интерьере, за состоянием живописи и тому подобное.

11 мая 2025 года в церкви впервые служила службу ПЦУ. До этого здесь на постоянной основе был УПЦ (МП), но их договор закончился в январе этого года. Сейчас идет ходатайство, чтобы храм стал постоянным центром Луганской епархии, пока не освободят Луганск.

Кирилловская церковь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Есть ли угрозы для памятника во время войны?

А.П.: У нас постоянные угрозы во время обстрелов, потому что тогда возникают определенные земельные колебания и это может повлиять на состояние храма. Мы уже фиксируем, что увеличились трещины снаружи на сооружении.

– По вашим наблюдениям, изменилось ли отношение украинцев к таким памятникам после начала полномасштабного вторжения?

А.П.: С начала войны у нас много посетителей. Это не только украинцы, но и иностранные граждане, люди стали больше ценить такие места. Кроме того, когда они узнают, что это не только музей, но и действующий храм, где идут богослужения, то воспринимают его как более наполненную святыню. Кирилловская церковь никого не может оставить равнодушным, это место словно соединяет земное с небесным.

Фрески Кирилловской церкви (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)