В Пекине заявили, что не наживаются на войне России против Украины

"Мы никогда не искали и никогда не будем искать выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на брифинге в Пекине.

Она добавила, что страны "не должны дискредитировать или нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией" или наносить ущерб интересам китайских фирм.

Мао не назвала США, но ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку Москвы, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.

Президент Джо Байден выразил обеспокоенность по этому поводу Си Цзиньпину во время их недавнего разговора, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

А в знак безотлагательности США в этом вопросе министр финансов Джанет Йеллен заявила во время своего визита в Китай, что его банки и экспортеры не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что "они столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай 8 апреля для переговоров со своим китайским коллегой Ван И. Обсуждения будут сосредоточены на таких темах, как Украина и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в МИД в Москве.

Дружественные страны

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как президент Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая защитить Россию от беспрецедентных западных санкций.

В марте Ван возвестил о "новой парадигме" в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 млрд долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники.

Путин собирается посетить Китай в мае, и это может стать его первой зарубежной поездкой после победы на переизбрании в результате жестко контролируемого голосования, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце. Российский президент, который встречался с Си Цзиньпином более 40 раз, последний раз был в Китае в октябре. Си Цзиньпин тогда сказал Путину, что углубление связей между их странами является долгосрочным решением.