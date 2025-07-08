Пекин поддерживает военную экономику РФ: фон дер Ляйен пригрозила жесткой реакцией ЕС
Безопасность евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов стала тесно взаимосвязанной, и в этих условиях сотрудничество между партнерами становится критически важным.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление перед началом дебатов на тему отношений ЕС с Китаем.
В то же время она подчеркнула, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая уже сейчас создает дополнительную опасность в Европе.
Глава Еврокомиссии заявила, что именно Пекин помогает Москве сохранять темпы военного производства.
Такое поведение, по ее словам, неприемлемо - и именно оно станет решающим фактором в формировании дальнейших отношений между ЕС и Китаем.
Фон дер Ляйен подчеркнула: если Китай действительно поддерживает международный порядок, основанный на правилах, как это декларирует его руководство, то он должен четко осудить нарушение суверенитета Украины со стороны РФ.
Она сказала, что дальнейшие отношения между ЕС и Китаем в значительной степени будут зависеть от позиции Пекина по войне в Украине.
"Китай фактически способствует развитию военной экономики России. Мы не можем этого принять. И я всегда говорила: то, как Китай будет продолжать взаимодействовать с войной Путина, будет определяющим фактором для дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - добавила она.
Отношения Китая с Россией
В последнее время Китай все активнее начал демонстрировать поддержку России, хотя это противоречит его официальной позиции, которую Пекин занимал много лет.
В частности, представителям Европейского Союза Китай дал понять, что не даст проиграть России и выиграть Украине.
Кремль для Пекина не только будущий "громоотвод" для войны, но и поставщик ресурсов.
Так, Китай покупает много российской нефти и газа. А недавно стало известно, что Россия резко увеличила продажу металлов Китаю.
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