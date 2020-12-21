Печатка на подарованій Лаврову іконі говорить про власність України, - Мінкульт

Печатка на іконі, яку влада Боснії і Герцеговині подарувала міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, свідчить про власність України. Українська сторона намагається з'ясувати, як реліквія залишила країну.

Про це заявила заступник міністра культури і інформаційної політики (МКІП) Світлана Фоменко, передає прес-служба міністерства.

За її словами, на іконі є печатка Одеської крайової комісії по охороні пам'яток матеріальної культури та природи, яка була створена у 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

"Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна", - зазначила Фоменко.

Також повідомляється, що МКІП готує запити в архіви, а також звернення в правоохоронні органи, щоб вони встановили ланцюжок і час переміщення даної ікони з території України до Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону, ймовірно українського походження.

Боснійські ЗМІ писали, що вона могла бути вивезена з окупованого Луганська, правоохоронні органи БіГ відкрили кримінальну справу. Пізніше російський МЗС заявив, що поверне подарунок, щоб по лінії Інтерполу встановили його походження.