Печали Шольца. Почему местные выборы в Германии могут создать проблемы для Украины

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В Германии 1 сентября пройдут местные выборы в двух восточных землях – Тюрингии и Саксонии. Несмотря на то, что эти регионы давно считаются оплотом популистских сил, результаты выборов будут показательны в плане общей ситуации в Германии и отношения немцев к власти. Что важно, это может отразиться и на поддержке Украины.

Почему местные выборы в Германии важны

Германия – это федеративная республика, поэтому там местные выборы важнее, чем в большинстве других европейских стран. 16 регионов имеют свои парламенты, премьер-министров и министров. Они хоть напрямую и не влияют на внешнюю политику, формируют отдельную палату парламента – Бундесрат, через который могут даже ветировать законы.

С другой стороны, выборы всегда являются "лакмусовой бумажкой", позволяющей проверить настроения в обществе. В следующем году в Германии должны пройти уже общенациональные выборы.

И именно в этом аспекте все не очень хорошо для правящей коалиции.

Согласно опросам, три партии, сформировавшие правительство на общенациональном уровне – социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы – в местные парламенты на этих выборах вообще могут не пройти, поскольку едва набирают 5%.

В то же время, рекордные рейтинги имеют оппозиционный Христианско-демократический союз, который много лет возглавляла Ангела Меркель – 30%. Также большую поддержку в восточных землях получают правопопулистские (по многим оценкам, даже близкие к неонацизму) "Альтернатива для Германии" - 32% и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" - 15% голосов.

"Это показывает, насколько немецкое общество в определенных регионах по меньшей мере настроено на непродуктивные популистские решения", - отмечает в комментарии РБК-Украина директор Инициативного Центра "Европейская Устойчивость" (European Resilience Initiative Center) в Берлине Сергей Честный.

На общегерманском уровне ситуация не столь катастрофическая. И это дает правящей коалиции надежды хотя бы удержаться на плаву. Но подготовка к выборам будет точно влиять на рассуждения и действия правительства в Берлине.

Проблемы коалиции и возможности оппозиции

Популистские партии критикуют каждый аспект деятельности правящей коалиции – от миграционной политики до экономики и связанной с этим помощи Украине.

К слову, тема миграции получила новый импульс на этой неделе, после теракта в городе Золинген, где мужчина с ножом ворвался в толпу, зарезал трех человек и еще восьмерых ранил. Нападающим был 26-летний гражданин Сирии. Ему инкриминируют принадлежность к террористическому "Исламскому государству". Более того, задержанному еще в прошлом году угрожала депортация. По информации Spiegel, мужчина приехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежища, однако получил отказ. Но депортировать его не удалось – сотрудники Центрального иммиграционного ведомства не смогли найти его в приюте для беженцев, где он должен ждать решения.

Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц призывает к более жестким правилам депортации и пересмотру законов об оружии и общем запрете на прием беженцев из Сирии и Афганистана. Впрочем, Олаф Шольц против запретов.

Берлин. Акция солидарности с жертвами теракта в Золингене. Надпись на плакате: "Со скорбью о жертвах, сердцем против травли правых" (фото: Getty images)

"Вот эта вялость, вот эта трехглавая коалиция, которая ссорится между собой, ссорится, а затем договаривается и не выполняет договоренности, это создает впечатление бесхозяйственности в Германии",– говорит РБК-Украина дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский.

Для младших партнеров по правящей коалиции падение рейтингов очень неприятно, но не критично. Они в прошлом уже сталкивались с подобной ситуацией и даже не попадали в общегерманский парламент. Вместе с тем, у социал-демократов во главе с Шольцом самые низкие рейтинги за всю многолетнюю их историю. В свое время Социал-демократическая партия Германии считалась одной из двух "народных партий", вместе с ХДС, которые составляли основу политической системы страны.

Пути выхода из кризиса и при чем здесь Украина

У каждой из трех партий своя стратегия выживания. И часто они противоречат друг другу.

"Берлин сегодня - это "лебедь, рак и щука". Слабая коалиция, людей, которые друг друга политически не любят", - говорит Андрей Веселовский.

Более или менее единственные члены коалиции по вопросу экономии бюджета. Тем более что уже началось планирование бюджета на следующий год. Слушания в Бундестаге по поводу бюджета должны начаться в середине сентября, но уже известны некоторые детали.

Федеральное правительство не может увеличивать бюджетный дефицит выше 0,35% ВВП, ведь максимальный предел прописан в конституции Германии. Три партии коалиции договорились, что в бюджете-2025 сохранится принцип "долгового тормоза". Он предусматривает, что правительство не может слишком увеличивать государственный долг для финансирования дефицита бюджета. Планируется сокращать расходы на оборону, и в них большую часть составляет помощь Украине.

17 августа издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило о письме министерства финансов. В нем указывалось, что Германия не сможет профинансировать дополнительную военную помощь Украине, кроме уже запланированной. На следующий год предварительно заложено 4 млрд евро, однако иногда возникает потребность в дополнительных пакетах помощи.

Идею экономии выдвинула либеральная Свободная демократическая партия. В коалиционном правительстве лидер либералов Кристиан Линднер возглавляет министерство финансов. Да и вообще, бюджетная дисциплина для части их избирателей является одной из главных тем, наряду с уменьшением налогов.

Правда, впоследствии Олаф Шольц написал в соцсети X, что Германия будет в дальнейшем помогать Украине за счет российских замороженных активов. Вместе с тем в МИД Украины назвали тезисы о прекращении помощи манипулятивными. Там указали, что Украина "внимательно наблюдает" за бюджетным процессом и окончательные суммы немецкой помощи на следующий год будут известны в ноябре.

При этом идея экономии идет вразрез с общими общественными настроениями. Согласно апрельскому опросу ZDF-Politbarometer, за увеличение западной военной помощи Украине выступали 42% немцев, еще 31% считали, что помощь оружием Киеву должна остаться на нынешнем уровне.

Мотивация социал-демократов более сложная. По оценкам Сергея Сумленного, в руководстве партии до сих пор считают победу Украины над Россией и поражение России гораздо худшим, чем длительное обескровливание Украины. К тому же лидеры социал-демократов по-прежнему сохраняют веру в то, что "великая Россия" является необходимым элементом мироздания.

"Шольц пытается играть на поле левых и правых популистов, фактически стоящих на стороне Москвы. И не является неожиданностью, что его партия сейчас находится в таком кризисе, потому что все его рецепты электоральной политики ошибочны и токсичны",– говорит Сумленный.

Интересна в этом случае позиция "Зеленых". Они на словах поддерживают оказание помощи Украине, однако на деле не блокируют решение по ее сокращению. Партия фактически расколота на две части. Одна часть понимает необходимость сопротивляться Москве. Другая, более левая часть партии, считает приоритетными проблемами климатический кризис, рост уровня бедности и т.д. В то время как война России против Украины для них второстепенна.

Почему популисты могут выйти из политической изоляции

Местные выборы в Германии могут создать опасный прецедент. До этого правопопулистская "Альтернатива для Германии" находилась в политической изоляции. Несмотря на то, что эта партия набирала значительный процент голосов, все остальные партии отказывались с ней объединяться. Крайне редкие случаи единичных совместных голосований неизменно сопровождаются политическими скандалами и резонансом.

Сейчас пространство для таких маневров уменьшается. Если в местные парламенты не пройдут социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, то у них остаются три политсилы: респектабельные христианские демократы, "Альтернатива для Германии" и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт".

Сара Вагенкнехт (фото: Getty Images)

Последняя партия достойна отдельного внимания. Ее костяк составляют выходцы из еще одной нерукоподаваемой партии – "Левой", которая в свою очередь ведет свою родословную еще с коммунистических времен, когда Восточная Германия находилась в составе просоветского блока. "Левые" открыто заявляли о приверженности России и всячески лоббировали интересы Кремля в Германии.

Сара Вагенкнехт много лет возглавляла "Левую" партию, но в прошлом году решила основать собственный политический проект, перетащив в него часть соратников. За счет ребрендинга у этой партии пока нет такой одиозной репутации, как у собственно "Левой".

Традиционно в Германии и партия, которая больше голосов в коалиции, ставит своего премьер-министра. Так что на практике вариантов объединения три:

1. Радикальные право- и левопопулисты объединяются с лидерством "Альтернативы",

2. "Альтернатива" объединяется с христианскими демократами, опять же на лидерских позициях.

3. Христианские демократы и партия Вагенкнехт заключают союз с лидерством ХДС.

Именно третий вариант наиболее предпочтителен для христианских демократов.

"Они (ХДС – ред.) уже говорили, что для них союз с этими потомками коммунистов будет выглядеть интереснее, чем что-либо другое. Потому что, во-первых, они остаются в правительстве. Во-вторых, они найдут младшую партию вместо праворадикалов", – отмечает Сумленный.

Другое дело, нужна ли такая коалиция самим леворадикалам. Пока "Союз Сары Вагенкнехт" нацелен на завоевание позиций на общенемецком уровне. Объединение на местном уровне со старой партией может испортить их реноме новой оппозиционной силы.

Во всяком случае, политическая турбулентность в Германии нарастает, что представляет потенциальную угрозу стабильной поддержки Украины в контексте парламентских выборов в ФРГ в следующем году.

При написании материала использовались данные социологических опросов, материалы Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментарии директора Инициативного Центра "Европейская Устойчивость" (European Resilience Initiative Center) в Берлине Сергея Сумленного и чрезвычайного и полномочного посла Украины Андрея Веселовского.