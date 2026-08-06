НДС в оборонных контрактах: что нужно проверить бизнесу после разъяснения Минфина

Главное: Новая консультация Минфина . 12 июня 2026 года приказом № 314 Минфин утвердил Обобщающую налоговую консультацию по применению НДС-льготы для оборонных закупок.

. 12 июня 2026 года приказом № 314 Минфин утвердил Обобщающую налоговую консультацию по применению НДС-льготы для оборонных закупок. Источник оплаты не решающий . Льгота по НДС не теряется только из-за того, что оплату осуществляет иностранное государство, донор или международный партнер, а не украинский государственный заказчик.

. Льгота по НДС не теряется только из-за того, что оплату осуществляет иностранное государство, донор или международный партнер, а не украинский государственный заказчик. Льгота зависит от четырех условий . Право на освобождение от НДС определяется правильным товаром, кодом УКТ ВЭД, статусом конечного получателя и належным образом оформленными документами.

. Право на освобождение от НДС определяется правильным товаром, кодом УКТ ВЭД, статусом конечного получателя и належным образом оформленными документами. Бизнесу стоит пересмотреть договоры. Компаниям следует зафиксировать оборонное назначение товара, конечного получателя и предусмотреть обязанность предоставления сертификатов и подтверждений для защиты льготы во время проверок.

Почему НДС-льгота не становится автоматической

Налоговый режим таких операций в оборонной отрасли имеет значение не только для бухгалтерии. Он влияет на цену контракта, скорость поставки, переговорную позицию бизнеса, маржинальность и риск будущих претензий со стороны налоговых органов.

12 июня 2026 года Минфин приказом № 314 утвердил Обобщающую налоговую консультацию по применению НДС-льготы для отдельных оборонных закупок. Документ касается режима освобождения от НДС по пункту 197.23 статьи 197 НКУ, а также по подпунктам 4 и 5 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Главная идея консультации такова: источник оплаты сам по себе не определяет право на НДС-льготу.

Это важное уточнение. На практике оборонные закупки часто финансируются не напрямую из украинского бюджета. Оплату может осуществлять уполномоченное лицо иностранного государства, международный партнер, донорская структура или другой субъект, участвующий в поддержке обороноспособности Украины. Раньше это создавало налоговую неопределенность.

Бизнес мог иметь формально оборонный товар, понятного конечного получателя и надлежащую цель поставки, но все равно сталкивался с вопросом, не потеряет ли операция НДС-льготу из-за того, что платит не украинский государственный заказчик?

Минфин фактически ответил, что не потеряет, если выполнены условия соответствующей нормы Налогового кодекса.

Для бизнеса это очевидное смещение акцента. Налоговый риск теперь нужно искать не в том, кто перечисляют средства, а в том, правильно ли оформлена сама операция.

В консультации Минфин рассматривает три блока правового регулирования.

Первый, пункт 197.23 статьи 197 НКУ. Он касается импорта и первой поставки на таможенной территории Украины отдельных товаров, определенных частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, если такие товары используются в производстве товаров оборонного назначения, а заказчиком является государственный заказчик в сфере обороны. При этом льгота не применяется к товарам происхождением из государства-агрессора, государства-оккупанта или с оккупированной территории.

Второй, подпункт 4 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ. Он временно, на период военного положения и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, освобождает от НДС импорт и поставку товаров оборонного назначения, если они соответствуют определенным группам, товарным позициям и подкатегориям УКТ ВЭД.

Третий, подпункт 5 этого же пункта. Он охватывает отдельные товары по конкретным кодам УКТ ВЭД, если конечным получателем по договору или сертификату конечного потребителя является Минобороны, ВСУ, другие военные формирования, правоохранительные органы, добровольческие формирования территориальных общин, другие субъекты сектора безопасности и обороны или предприятия, являющиеся исполнителями либо соисполнителями государственных оборонных контрактов.

То есть Минфин не сказал, что любая поставка для нужд военных автоматически освобождается от НДС. Логика иная. Если товар, код УКТ ВЭД, статус заказчика или конечного получателя, договорная конструкция и целевое назначение соответствуют Налоговому кодексу, тогда источник финансирования не разрушает право на льготу.

Это ключевой практический вывод.

Что это означает для производителей и поставщиков

Для украинских производителей, импортеров, интеграторов и поставщиков оборонной продукции консультация Минфина снижает один из самых болезненных рисков. Если в цепочке финансирования появляется иностранный партнер, это не должно автоматически заставлять бизнес закладывать НДС в цену на всякий случай.

Это может повлиять на переговоры. Во многих оборонных контрактах 20% НДС, ошибочно или излишне заложенные в цену, могут сделать предложение менее конкурентоспособным. Особенно тогда, когда речь идет о серийных закупках дронов, комплектующих, оптики, средств связи, РЭБ, РЭР, специального оборудования или товаров двойного использования.

Но есть и обратная сторона. Если бизнес применяет льготу, он должен быть готов ее защитить. Налоговая проверка будет смотреть не на общую общественную полезность товара, а на документы, код УКТ ВЭД, содержание договора, сертификат конечного потребителя, происхождение товара и связь товара с оборонным назначением.

Именно на этом этапе возникает проблема. Коммерческий отдел продает оборудование для ВСУ. Юрист описывает предмет договора обобщенно. Логист классифицирует товар по коду, который не совпадает с налоговой логикой. Бухгалтер потом должен объяснять, почему операция была освобождена от НДС.

В defence-контрактах такая разорванность опасна. Налоговый риск возникает не из-за отсутствия льготы, а из-за слабой доказательной дисциплины.

Что нужно изменить в договорах

Бизнесу стоит пересмотреть шаблоны договоров для оборонных поставок.

В договоре желательно прямо фиксировать, что товар поставляется для оборонных нужд или для использования в производстве товаров оборонного назначения. Нужно определять конечного получателя, если это имеет значение для конкретной нормы НКУ. Стоит указывать код УКТ ВЭД или порядок его подтверждения.

Нужно также предусматривать обязанность сторон предоставить сертификат конечного потребителя, письмо заказчика, подтверждение статуса исполнителя или соисполнителя государственного оборонного контракта, другие документы, объясняющие экономическую и правовую логику операции.

Отдельно следует прописывать налоговые гарантии. Например, относительно происхождения товара, отсутствия связи с государством-агрессором, correctness классификации, целевого использования и документов, подтверждающих право на освобождение от НДС.

Что делать с уже заключенными контрактами

Если бизнес уже работает с оборонными поставками, стоит провести короткий аудит действующих договоров.

Первый вопрос: была ли льгота применена там, где для этого были основания. Если нет, возможно, компания закладывала НДС в цену из-за излишней осторожности или неопределенности относительно источника финансирования.

Второй вопрос: не применена ли льгота слишком широко. Если товар только может быть полезен для армии, но не подпадает под соответствующую норму НКУ, не имеет надлежащего кода УКТ ВЭД или конечный получатель не подтвержден документально, риск остается.

Третий вопрос: можно ли защитить уже совершенные операции документами. Если договор слабый, иногда ситуацию частично спасают дополнительные соглашения, письма заказчиков, сертификаты конечного потребителя, технические спецификации, акты, таможенные документы, переписка, документы о происхождении товара. Но это нужно делать не после налогового запроса, а до него.

Вывод

Обобщающая консультация Минфина № 314 полезна для бизнеса не потому, что она создала новую льготу. Она дала понятный ответ на практический вопрос, который часто блокировал или усложнял оборонные поставки – иностранное финансирование само по себе не лишает права на освобождение от НДС.

Но этот ответ не отменяет необходимости качественной юридической работы.

Для бизнеса в оборонном секторе налоговая безопасность теперь должна строиться вокруг четырех вещей: правильный товар, правильный код УКТ ВЭД, правильный конечный получатель и правильные документы.

Все остальное, включая то, кто именно платит, имеет значение только после того, как эти четыре элемента уже подтверждены.